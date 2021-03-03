Attila Szalai: Kendimi Lugano'ya benzetiyorum

Oynadığı futbolla kısa sürede taraftarların beğenisini kazanan Attila Szalai, vazgeçmeyen bir oyuncu olduğunu, bu nedenle de kendisini Diego Lugano'ya benzettiğini söyledi.

Ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma katılan ve geldiği günden bu yana gösterdiği mücadeleyle taraftarların sevgisini kazanan 23 yaşındaki savunmacı Szalai, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Taraftarların kendisini savaşan bir oyuncu olarak görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Szalai, ''Benim aklımda, mantalitemde her zaman savaşmak var. Saha içerisinde sürekli savaşan bir oyuncuyum. Maçın her saniyesinde, sonuna kadar savaşmak mantalitemde var. Taraftarlarımızın bunu böyle görmüş ve fark etmiş olması beni çok mutlu ediyor. Ben de sürekli olarak kendimi geliştirmeye ve en iyisini yapmaya gayret göstereceğim." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Ligde son olarak oynadıkları Trabzonspor maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Szalai, "Trabzonspor karşılaşması bizim için çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İyi bir sonuç elde ettiğimiz için çok mutluyum. Takım olarak iyi maç çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Attila Szalai, Fenerbahçe'nin eski stoperlerinden Uruguaylı Diego Lugano ile benzer özellikler taşıdıklarını ifade etti.

Fenerbahçe'de 2006 ila 2011 yılları arasında görev yapan ve söz konusu süreçte sarı-lacivertli taraftarlarca çok sevilen Lugano'yu tanıdığını anlatan Szalai, Uruguaylı eski futbolcunun kulüp efsanelerinden olduğunu da dile getirdi.

"KENDİMİ LUGANO'YA BENZETİYORUM"

Lugano'nun oynadığı dönemde Fenerbahçe'de çok iyi bir performans gösterdiğini aktaran Szalai, şunları kaydetti:

"Lugano, oynadığı dönemde taraftarlarca takımın en popüler oyuncularından biri haline dönüştü. Mantalitesi, saha içinde koymuş olduğu aksiyon ve göstermiş olduğu performanstan dolayı ben de kendimi Lugano'ya benzetiyorum çünkü o da vazgeçmeyen bir oyuncuydu. Lugano'ya benzetilmek benim için çok güzel bir iltifat. Taraftarların benzetmesi beni çok memnun ediyor ama benim kendimi geliştirmem gereken noktalar var. Bunu biliyorum ve bu noktada çalışıyorum."