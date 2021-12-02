Attila Szalai sol beke geçiyor

Filip Novak'ın cezalı duruma düşmesinin ardından elinde sol bek kalmayan Fenerbahçe'de, Attila Szalai o mevkide oynayacak.

Süper Lig'de lider Trabzonspor ile puan farkının açılmasına engel olamayan Fenerbahçe'de, Filip Novak'ın kart cezası nedeniyle takımda asıl mevkisi sol bek olan oyuncu bulunmuyor.

Genç futbolcu Çağtay Kurukalıp'ı U19'da oynatan sarı-lacivertliler, o bölgeyi daha tecrübeli bir isme bırakmak istiyor.

YENİ SOL BEK ATTILA SZALAI

Geçtiğimiz sezon zaman zaman o bölgede forma giyen Attila Szalai'yi idmanlarda sol bek olarak deneyen Vitor Pereira, stoper olarak son 3 maçta şans vermediği Macar savunmacıyı Novak'ın mevkisinde oynatacak.

İdmanlarda sol bek performansıyla göz dolduran Attila Szalai, kendi mevkisinde olmasa da uzun bir aranın ardından ilk 11'e dönecek.

NABIL DIRAR BİLE OYNADI

Bilindiği üzere Ersun Yanal döneminde, Fenerbahçe'de sol bek pozisyonunda oynayacak isim bulunmadığında gerçek mevkisi sağ açık olan Nabil Dirar sol bek olarak oynamıştı.