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    Attila Szalai sol beke geçiyor

    Attila Szalai sol beke geçiyor

    Filip Novak'ın cezalı duruma düşmesinin ardından elinde sol bek kalmayan Fenerbahçe'de, Attila Szalai o mevkide oynayacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:17
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    Süper Lig'de lider Trabzonspor ile puan farkının açılmasına engel olamayan Fenerbahçe'de, Filip Novak'ın kart cezası nedeniyle takımda asıl mevkisi sol bek olan oyuncu bulunmuyor.

    Genç futbolcu Çağtay Kurukalıp'ı U19'da oynatan sarı-lacivertliler, o bölgeyi daha tecrübeli bir isme bırakmak istiyor.

    Attila Szalai sol beke geçiyor #1

    YENİ SOL BEK ATTILA SZALAI

    Geçtiğimiz sezon zaman zaman o bölgede forma giyen Attila Szalai'yi idmanlarda sol bek olarak deneyen Vitor Pereira, stoper olarak son 3 maçta şans vermediği Macar savunmacıyı Novak'ın mevkisinde oynatacak.

    İdmanlarda sol bek performansıyla göz dolduran Attila Szalai, kendi mevkisinde olmasa da uzun bir aranın ardından ilk 11'e dönecek.

    Attila Szalai sol beke geçiyor #2

    NABIL DIRAR BİLE OYNADI

    Bilindiği üzere Ersun Yanal döneminde, Fenerbahçe'de sol bek pozisyonunda oynayacak isim bulunmadığında gerçek mevkisi sağ açık olan Nabil Dirar sol bek olarak oynamıştı.

    Attila Szalai sol beke geçiyor #3

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