Attila Szalai takım arkadaşlarından özür diledi

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Olympiakos maçındaki hatası nedeniyle özür dilerken, hocalarından destek geldi.

Attila Szalai, Olympiakos maçında ilk golde yaptığı hata dolayısıyla tüm takımdan özür diledi.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bu tip maçlarda hataların çok önemli olduğunu belirten Macar stoper, "O gol dengemizi bozdu. Buna ben sebep oldum. Herkesten özür diliyorum." dedi.

Pereira ve antrenörler ise Szalai'yi "Sen bu takımın en önemli isimlerinden birisin. Senin buna kredin vardı" diyerek teselli ettiler.



