Attila Szalai: Takım ruhu çok iyi

Fenerbahçe'nin Altay'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Szalai, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig 'in 3. haftasında Fenerbahçe 'nin Altay'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Macar savunmacı Attila Szalai, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Takımımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı gurur duydum. İkinci yarı çok farklı oldu, 2 gol birden bulduk. Takım ruhu çok iyi. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Defans olarak tüm takım olarak iyi bir iş çıkardık. Bundan dolayı çok mutluyum, bu şekilde devam etmek istiyoruz."