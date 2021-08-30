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    Attila Szalai: Takım ruhu çok iyi

    Fenerbahçe'nin Altay'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Szalai, açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 10:56
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    Attila Szalai: Takım ruhu çok iyi

    Süper Lig 'in 3. haftasında Fenerbahçe 'nin Altay'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Macar savunmacı Attila Szalai, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    "BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

    "Takımımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı gurur duydum. İkinci yarı çok farklı oldu, 2 gol birden bulduk. Takım ruhu çok iyi. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Defans olarak tüm takım olarak iyi bir iş çıkardık. Bundan dolayı çok mutluyum, bu şekilde devam etmek istiyoruz."

    Attila Szalai: Takım ruhu çok iyi #1

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