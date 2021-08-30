- Haberler
- Futbol Haberleri
- Attila Szalai: Takım ruhu çok iyi
Attila Szalai: Takım ruhu çok iyi
Fenerbahçe'nin Altay'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Szalai, açıklamalarda bulundu.
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 10:33
- Güncelleme : 30.08.2021 - 10:56
Süper Lig 'in 3. haftasında Fenerbahçe 'nin Altay'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Macar savunmacı Attila Szalai, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
"Takımımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı gurur duydum. İkinci yarı çok farklı oldu, 2 gol birden bulduk. Takım ruhu çok iyi. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Defans olarak tüm takım olarak iyi bir iş çıkardık. Bundan dolayı çok mutluyum, bu şekilde devam etmek istiyoruz."