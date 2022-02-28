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    Attila Szalai: Tanrı'ya şükürler olsun

    Fenerbahçe'ye Kasımpaşa deplasmanında galibiyeti getiren Attila Szalai, maçın ardından konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 22:39
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    Attila Szalai: Tanrı'ya şükürler olsun

    Fenerbahçe'ye Kasımpaşa deplasmanında 90+1. dakikada galibiyet golünü atan Attila Szalai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Galibiyeti değerlendiren Szalai, "Zor bir maç oldu. Kasımpaşa iyi oynadı, bize zorluklar yaşattı. Saha içerisinde çok çalıştık, çok koştuk ve sonunda istediğimiz sonucu aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Aldığımız 3 puandan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

    Attila Szalai: Tanrı ya şükürler olsun #1

    "GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

    Attığı golle ilgili gelen soruya Macar oyuncu, "Attığım golü hatırlamıyorum, çok hızlı olaylar gelişti. Sanırım Dimitris Pelkas dokundu ve top önüme düştü. Tek dokunuşla gol oldu. Tanrı'ya şükürler olsun. Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi 3 puan almamız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Attila Szalai: Tanrı ya şükürler olsun #2

    Attila Szalai: Tanrı ya şükürler olsun #3


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