Attila Szalai'nin sakatlık durumu

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Attila Szalai'nin durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Attila Szalai'nin durumuyla ilgili ilgilendirme yaptı.

ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai'nin gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir." denildi.



Attila Szalai'nin bir müddet dinlendirileceği ancak uzun süre sahalardan uzak kalmayacğaı öğrenildi.







