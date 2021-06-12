Attila Szalai'ye Leicester City talip oldu

Fenerbahçe'de ilk dönemi olmasına rağmen başarılı olan ve hemen formayı kapan Szalai için Leicester City’nin devrede olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'nin devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apoel Limassol'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Attila Szala için Çağlar Söyüncü'yü satma hedefi olan Leicester City devreye girdi.

Macaristan formasıyla EURO 2020’de mücadele edecek 24 yaşındaki stoperin, turnuva sonrasında İngiltere’ye gidebileceği öğrenilse de İngiliz takımı bonservis bedelinin artmaması için turnuva bitmeden transferi bitirmek istiyor.

"TURNUVA BİTİMİNDE GÖRÜŞELİM"

Sarı-lacivertliler bu isteği kesin olarak reddederken Leicester City'ye turnuva bitiminde görüşelim cevabı verdi.

Transferden en az 20 milyon euro bekleyen Fenerbahçe yönetiminin pazarlıklara da bu eşikten başlayacağı gelen haberler arasında.

Macar futbolcu 21 maçta forma giyerken 3 gol kaydetti.