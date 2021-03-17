Aubameyang, Boupendza'yı Arsenal'e önerdi

Aubameyang, Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı Boupendza için Arsenal yetkileri ile görüştü. Yıldız futbolcu, Hatayspor'un golcüsünün mutlaka transfer edilmesi gerektiği görüşünü bildirdi.

Hatayspor'da bu sezon patlama yapan isim olan Aaron Boupendza'nın, vatandaşı Pierre-Emerick Aubameyang aracılığıyla Arsenal'e önerildiği öğrenildi.

AUBAMEYANG, BOUPENDZA'YI ÖNERDİ

The Sun'da yer alan habere göre; Gabonlu yıldız Aubameyang'ın, Süper Lig'de gol krallığına koşan Boupendza'yı Arsenalli yöneticilere önerdiği belirtilirken oyuncuya toplam 7 Premier Lig takımının daha talip olduğunu aktarıldı.

Habere göre; Boupendza'ya Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolves, Newcastle ve West Ham'ın Gabonlu golcüye talip olduğu belirtildi.

Öte yandan Boupendza için Hatayspor yönetiminin 10 milyon euro talebinin bulunduğu, ancak imza rekabeti nedeniyle bu rakamın daha yukarılara da çıkabileceği ifade edildi.

26 MAÇTA 18 GOL

24 yaşındaki Gabonlu Aaron Boupendza, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 18 gol kaydetmişti.

Geçtiğimiz ay Boupendza için Krasnodar'ın yaptığı yaklaşık 10 milyon euroluk teklif kabul edilmiş ancak 24 yaşındaki oyuncu, Rusya'ya gitmeyi kabul etmemişti.



