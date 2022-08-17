Petrol
91.76
-0.63%
Euro
18.2839
0.21%
Dolar
17.9624
0.27%
Altın
1.024
0.23%
Borsa
2927
0.48%
Bitcoin
430.678
-0.76%
BTXN Coin
6.14
-1.12%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve maç hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe play off turu ilk maçında çıkıyor.İşte kritik maçın detayları..
    • 17.08.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve maç hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe Play Off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.

    UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Slovacko'yu eleyerek play off turuna kalan temsilcimiz Austria Wien ile eşleşti.İlk maçını deplasmanda oynayacak olan sarı lacivertliler gruplara kalmak için avantaj kovalayacak.

    Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yerinde.Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde gruplara katılmaya hak kazanacak.

    Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve maç hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

    Austria Wien - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off maçı 18 Ağustos (yarın) saat 22.00'de oynanacak.Avusturya Franz Horr Stadyumu'nda oynanacak maçı Daniel Siebert yönetecek.

    Austria Wien - Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı..


    İlginizi Çekebilir

    Bekçiler gündüz görev almayacak
    Gündem

    Bekçiler gündüz görev almayacak

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    AB'nin Rusya'dan gaz ithalatı 1 yılda yüzde 70 azaldı
    Ekonomi

    AB'nin Rusya'dan gaz ithalatı 1 yılda yüzde 70 azaldı

    Görüş Bildir