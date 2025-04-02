Avantaj Kocaelispor'da! 1. Lig'de son durum

AA & Ensonhaber

Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ve 5 ekibin play-off oynayacağı 1. Lig'e, son 4 takım da veda edecek.

Ligde 31. haftayı Sakaryaspor galibiyetiyle tamamlayan Kocaelispor, üçüncü sıradaki Erzurumspor FK ile 8 puanlık farkı korudu.

KOCAELİSPOR, LİDER DURUMDA

En son 2007-2008'de Süper Lig vizesi alan yeşil-siyahlı takım 1 sezon sonra Süper Lig'e veda etti.

2013-2014 sezonu bitiminde Bölgesel Amatör Ligi'ne gerileyen Kocaelispor, 2016-2017'de tekrar profesyonel liglere döndü.

KARAGÜMRÜK VE ERZURUMSPOR FK'NIN İKİNCİLİK MÜCADELESİ

Kocaelispor'u 6 puan geriden 56 puanla takip eden Fatih Karagümrük ve 54 puana sahip Erzurumspor FK de ilk 2'de yer almak için mücadelesini sürdürüyor.

Fatih Karagümrük ile Erzurumspor FK, ligin 32. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da karşılaşacak.

PLAY-OFF BÖLGESİ

Ligde 51'er puana sahip Gençlerbirliği ile Bandırmaspor ve 49 puanlı İstanbulspor da play-off barajında yer alıyor. Yedinci sıradan itibaren takımlar az puan farklarıyla sıralanıyor.

İLK 3'ÜN KALAN MAÇLARI

Ligde ilk 3 sırada yer alan ekiplerin kalan 7 haftadaki maçları şöyle:

Kocaelispor (62): Bandırmaspor (D), Adanaspor (D), Yeni Malatyaspor, Esenler Erokspor (D), Boluspor, Iğdır FK (D), Ankara Keçiörengücü.

Fatih Karagümrük (56): Erzurumspor FK, Esenler Erokspor (D), Gençlerbirliği, Boluspor (D), Ankara Keçiörengücü, Pendikspor (D), Iğdır FK.

Erzurumspor FK (54): Fatih Karagümrük (D), Çorum FK, Adanaspor (D), İstanbulspor, Sakaryaspor (D), Ümraniyespor, Şanlıurfaspor (D).

DÜŞME HATTI

Bu sezon henüz puan kazanamayan ve ligden düşmesi kesinleşen 21 puan cezalı Yeni Malatyaspor'un yanı sıra 3 takım daha sezon sonunda lige veda edecek. 27 puanlı Adanaspor, 34 puana sahip Şanlıurfaspor ve 37 puanlı Manisa FK son 7 haftaya düşme hattında girdi.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden 38 puanlı Ankaragücü ile geçen yıl play-off finalinde Süper Lig fırsatını kaçıran 39 puanlı Sakaryaspor da düşme potasının hemen üzerinde yer alıyor.

32. hafta heyecanının hafta sonu yaşanacağı ligde 33. hafta karşılaşmaları, 8 Nisan Salı gününden itibaren hafta içi oynanacak.

PUAN DURUMU