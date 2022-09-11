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    Avcı'dan takımına mesaj: Moral bozmak yok

    Trabzonspor’un hocası, “Ferencvaros maçını kendi yaptığımız hatalar yüzünden kaybettik ancak buna takılıp kalmayacağız. Moral bozmak yok." dedi.
    • 11.09.2022 - 08:43
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    Avcı'dan takımına mesaj: Moral bozmak yok

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, motivasyon turlarını hızlandırdı... Adana Demirspor’la yarın deplasmanda oynayacak olan bordo-mavililer, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız’ı konuk edecek.

    Pazar günü ise yine Akyazı’da Gaziantep FK karşılaşması var. Oyuncularıyla toplantı gerçekleştiren Avcı, 7 günde 3 maça çıkacaklarını vurguladı ve “Adım adım gideceğiz. En önemli maç Adana Demirspor’la... Ondan sonra tekrar Avrupa’ya döneceğiz. Çok çalışarak, eksiklerimizi kapatarak ve gelişerek bu süreci atlatacağız. Size sonuna kadar inanıyorum. Biz son şampiyonuz ve ligde yine yakışanı yapacağınızdan şüphem yok. Avrupa’da da gruptan çıkacağımıza güvenim tam.” ifadelerini kullandı.

    "Hepsini kazanabiliriz"

    Ferencvaros maçındaki basit hataların kendilerine yakışmadığını da belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Kendi yaptığımız hatalar yüzünden o maçı kaybettik ama buna takılıp kalmayacağız. Moral bozkmak yok. Milli araya kadar 3 maç var. Hepsini kazanacak güçteyiz.” dedi.


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