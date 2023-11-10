Avrupa basını, Galatasaray'ı manşetlere taşıdı
ensonhaber.com

İki maçta Bayern Münih'e karşı etkili bir futbol ortaya koyan Galatasaray'a, Avrupa basını övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte dış basında Bayern Münih - Galatasaray maçının yansımaları...

"Çok cesur..."

MARCA: Galatasaray çok cesur bir oyun sergiledi

eurosport.fr: Galatasaray maç boyu harika performans sergiledi

ESPN: Davinson'un Galatasaray'la oynadığı iyi maç son on dakikada bozuldu

rtlnieuws.nl: Bayern, Türk takımıyla büyük zorluk yaşadı

"Bayern'e kafa tuttu"

lanouvellerepublique.fr: Bayern Münih, Galatasaray kalesi önünde gerçekçilikten yoksundu.

BİLD: Galatasaray gerçekten iyi oynadı

SPORT1: Cesur Türk takımı Bayern'e kafa tuttu

WELT: Galatasaray'dan Almanya'da istikrarlı bir oyun