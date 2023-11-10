Avrupa basını, Galatasaray'ı manşetlere taşıdı

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İki maçta Bayern Münih'e karşı etkili bir futbol ortaya koyan Galatasaray'a, Avrupa basını övgü dolu ifadeler kullandı.
İşte dış basında Bayern Münih - Galatasaray maçının yansımaları...
"Çok cesur..."
MARCA: Galatasaray çok cesur bir oyun sergiledi
eurosport.fr: Galatasaray maç boyu harika performans sergiledi
ESPN: Davinson'un Galatasaray'la oynadığı iyi maç son on dakikada bozuldu
rtlnieuws.nl: Bayern, Türk takımıyla büyük zorluk yaşadı
"Bayern'e kafa tuttu"
lanouvellerepublique.fr: Bayern Münih, Galatasaray kalesi önünde gerçekçilikten yoksundu.
BİLD: Galatasaray gerçekten iyi oynadı
SPORT1: Cesur Türk takımı Bayern'e kafa tuttu
WELT: Galatasaray'dan Almanya'da istikrarlı bir oyun
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