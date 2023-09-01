Avrupa basınından Şampiyonlar Ligi grubu ve Galatasaray yorumu Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'na düştü. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı grupta mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar Avrupa'nın da gündemine oturdu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamalarında kura çekimi töreni yapıldı. Dördüncü torbadan kuraya katılan Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih (Almanya), Manchester United (İngiltere) ve Kopenhag (Danimarka) ile eşleşti.

İngiliz, Alman ve Danimarka basını da kurayı yakından takip edip temsilcilerinin rakiplerini yorumladı.

Alman basını taraftara dikkat çekti

Bayern Münih ile Galatasaray'a rakip olan Almanlar, güçlü takımlarını grubun favorisi olarak görürken, sarı-kırmızılı takımımızla ilgili olarak da Icardi ve taraftar gücüne dikkat çekti.

"İstanbul'da bizi cehennem bekliyor." yorumunda bulunan Alman basını Mertens, Icardi, Zaha ve Tete gibi futbolculara dikkati çekti.

İngiliz basını ikincilik yarışı diyor

İngiliz basınında da favori Bayern Münih olarak görülürken, eski gücünde olmayan Manchester United'ın ikinciliğin en güçlü adayı olduğu yorumları yapıldı. Kopenhag'a şans vermeyen İngilizler, Galatasaray'ı ise güçlü bir rakip olarak tanımladı.

Türk seyircisinin gücüne vurgu yapılan haberlerde, sarı-kırmızılıların Avrupa'da da başarılı olduğu yazıldı.

Danimarka basını: Ölüm grubuna düştük

Kopenhag'ın sürpriz yapacak bir takım olduğunu düşünen Danimarka basını ise grubun favorisinin Bayern Münih olduğunu yorumladı. Galatasaray ile üçüncülük yarışı yapacaklarını iddia eden Danimarkalılar, "Victor Nelsson ile yeniden buluşacağız." diyerek çarpıcı bir detaya dikkat çekti.

Sizce Galatasaray bu gruptan kaç puan toplar? Yorumları bekliyoruz.