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    Avrupa devleri Kim Min-Jae için geliyor

    Avrupa devleri Kim Min-Jae için geliyor

    Avrupa'dan 3 önemli kulübün yetkililerinin pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Rizespor maçında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi izleyeceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 12:37
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    Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min-Jae, gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.

    Pazar günü Süper Lig'de oynanacak olan Rizespor maçını 3 kulübün yetkililerinin canlı olarak izleyeceği öğrenildi.

    Geçtiğimiz gün İngiliz basınında çıkan haberde Tottenham Hotspur'un Kim Min-Jae'yi transfer gündemine aldığı belirtilmişti. Ayrıca Juventus ve Porto'nun da uzun süredir genç stoperi yakından takip ettiği biliniyor.

    Avrupa devleri Kim Min-Jae için geliyor #1

    3 MİLYON EUROYA GELDİ

    3 milyon euro bonservis bedeli ile Çin kulübü Beijing Gouan'dan transfer edilen Kim Min-Jae için Fenerbahçe Yönetimi'nin 20 milyon euroluk fiyat belirlediği aktarıldı.

    Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 17 resmei maçta görev yapan 25 yaşındaki Koreli futbolcu takımın en istikrarlı ismi olarak ön plana çıktı.

    Avrupa devleri Kim Min-Jae için geliyor #2

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