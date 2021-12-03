Avrupa devleri Kim Min-Jae için geliyor

Avrupa devleri Kim Min-Jae için geliyor

Avrupa'dan 3 önemli kulübün yetkililerinin pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Rizespor maçında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi izleyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min-Jae, gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.

Pazar günü Süper Lig'de oynanacak olan Rizespor maçını 3 kulübün yetkililerinin canlı olarak izleyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz gün İngiliz basınında çıkan haberde Tottenham Hotspur'un Kim Min-Jae'yi transfer gündemine aldığı belirtilmişti. Ayrıca Juventus ve Porto'nun da uzun süredir genç stoperi yakından takip ettiği biliniyor.





3 MİLYON EUROYA GELDİ

3 milyon euro bonservis bedeli ile Çin kulübü Beijing Gouan'dan transfer edilen Kim Min-Jae için Fenerbahçe Yönetimi'nin 20 milyon euroluk fiyat belirlediği aktarıldı.

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 17 resmei maçta görev yapan 25 yaşındaki Koreli futbolcu takımın en istikrarlı ismi olarak ön plana çıktı.