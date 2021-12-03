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- Avrupa devleri Kim Min-Jae için geliyor
Avrupa devleri Kim Min-Jae için geliyor
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 12:28
- Güncelleme : 03.12.2021 - 12:37
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min-Jae, gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.
Pazar günü Süper Lig'de oynanacak olan Rizespor maçını 3 kulübün yetkililerinin canlı olarak izleyeceği öğrenildi.
Geçtiğimiz gün İngiliz basınında çıkan haberde Tottenham Hotspur'un Kim Min-Jae'yi transfer gündemine aldığı belirtilmişti. Ayrıca Juventus ve Porto'nun da uzun süredir genç stoperi yakından takip ettiği biliniyor.
3 MİLYON EUROYA GELDİ
3 milyon euro bonservis bedeli ile Çin kulübü Beijing Gouan'dan transfer edilen Kim Min-Jae için Fenerbahçe Yönetimi'nin 20 milyon euroluk fiyat belirlediği aktarıldı.
Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 17 resmei maçta görev yapan 25 yaşındaki Koreli futbolcu takımın en istikrarlı ismi olarak ön plana çıktı.