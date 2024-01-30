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Avrupa devlerinde Ferdi Kadıoğlu gündemde! Sezon sonu kapıyı çalacaklar

Avrupa devlerinde Ferdi Kadıoğlu gündemde! Sezon sonu kapıyı çalacaklar Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nu izlemek için Avrupa'nın birçok kulüp scout ekibi, stadyumdan Ferdi için olumlu raporlar alarak ayrıldı.