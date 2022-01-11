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- Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları
Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları
Fransa Ligue 1 takımlarından PSG, Almanya Bundesliga'dan Schalke 04, İspanya'dan Barcelona ile Hırvatistan Futbol Federasyonu, trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık için taziye mesajı yayınladı.
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 17:16
- Güncelleme : 11.01.2022 - 17:48
Bu sabah Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık için Paris Saint-Germain, resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
PSG, mesajında, milli oyuncunun ailesine, sevenlerine, kulübü Konyaspor'a taziyelerini iletti.
BİRÇOK KULÜP TAZİYE MESAJI YAYINLADI
Ayrıca Almanya'da Schalke 04, İspanya'dan Barcelona ile Hırvatistan Futbol Federasyonu da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.