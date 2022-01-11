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    Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları

    Fransa Ligue 1 takımlarından PSG, Almanya Bundesliga'dan Schalke 04, İspanya'dan Barcelona ile Hırvatistan Futbol Federasyonu, trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık için taziye mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 17:48
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    Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları

    Bu sabah Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık için Paris Saint-Germain, resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

    PSG, mesajında, milli oyuncunun ailesine, sevenlerine, kulübü Konyaspor'a taziyelerini iletti.

    Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları #1

    BİRÇOK KULÜP TAZİYE MESAJI YAYINLADI

    Ayrıca Almanya'da Schalke 04, İspanya'dan Barcelona ile Hırvatistan Futbol Federasyonu da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.

    Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları #2

    Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları #3

    Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları #4


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