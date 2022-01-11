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Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları

Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG, Almanya Bundesliga'dan Schalke 04, İspanya'dan Barcelona ile Hırvatistan Futbol Federasyonu, trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık için taziye mesajı yayınladı.