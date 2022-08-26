Avrupa futbolunun patronları Boğaz'da buluştu

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile birlikte İstanbul'da bir araya geldi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı Nasser Al-Khelaifi, eski TFF Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı'nın davetinde bir araya geldi.

Eski TFF Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye'de gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları sebebiyle ülkemize gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yle buluştu.

Dev zirvede ne konuşuldu?

Galataport'taki yemekte yeni projeler ve organizasyonlar konuşuldu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbol dünyasına katkıları ve misafirperverliği için Servet Yardımcı'ya teşekkür etti.