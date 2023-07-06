Avrupa hayaliyle kariyerlerini riske eden futbolcular 18 yaşındaki Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olması sonrasında akıllara Avrupa hayalleri kurup kariyerinde düşüş yaşayan yıldız adayları geldi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in Real Madrid'e transferi resmiyet kazandı. İspanyol devi, Arda Güler'i transfer ettiğini resmen açıkladı. 18 yaşındaki futbolcuyla 2029 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Konuyla ilgili La Liga devinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Real Madrid CF ve Fenerbahçe SK, kulübümüze altı sezon daha bağlı kalacak olan oyuncu Arda Güler'in transferinde anlaşmaya vardı.

20+10 milyon euroya transfer oldu

Fenerbahçe ise milli futbolcu Arda Güler'in 20 milyon euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

Yaşanan bu transferin ardından ise akıllara Türk futbolunun beklentileri karşılayamayan yıldız adayları geldi. Avrupa hayali kuran birçok genç futbolcu, beklenen performansı sergileyemeyerek kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı.

İşte Türk futbolunun beklentileri karşılayamayan yıldız futbolcuları:

Emirhan İlkhan

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş’tan hayalini kurduğu Avrupa’ya transfer olan Emirhan İlkhan için işler pek de iyi gitmedi. 4 yıllık imza attığı Serie A ekibi Torino’da umduğunu bulamayan ve devre arasında kiralık olarak diğer İtalyan ekibi Sampdoria’nın yolunu turan Emirhan İlkhan, Cenova temsilcisinde de süre almakta zorlandı.

19 yaşındaki futbolcu 4.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında Torino’nun yolunu tutmuştu. Sampdoria formasıyla sadece 64 dakika süre alabilen Emirhan İlkhan, ligin ilk yarısında Torino ile 4 maçta boy göstermişti.

Yusuf Demir

Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon euroya transfer ettiği Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf demir, bu sezon gerekli performansı gösteremedi. Teknik Direktör Okan Buruk'un verdiği şansları kullanamayan genç futbolcu yedek kulübesine hapsoldu.

20 yaşındaki genç futbolcu, daha önce LaLiga devi Barcelona'ya transfer olmuş ancak burada beklentileri karşılayamamıştı.

Emre Demir

18 Ocak 2019'da henüz 15 yaşındayken Kayserispor'la profesyonel sözleşme imzalayan Emre Demir Kasım 2019'da Gençlerbirliği karşısında kaydettiği gol ile 15 yıl 9 ay 25 günlükken Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanına erişti.

23 Eylül 2021'de Barcelona, Demir'in transferi için 2 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Transfer 2022 yazında gerçekleşti. 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlendi.

Genç futbolcu kulübün B takımında ise yalnızca 2 maçta forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu, 31 Ocak 2023 tarihinde Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Aynı transfer döneminde Samsunspor'a kiralanan hücum oyuncusu burada 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Ömer Faruk Beyaz

Ömer Faruk Beyaz, 16 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynanan kupa maçının 87. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine oyuna girerek Fenarbahçe forması ile ilk resmi maçına çıktı.

Genç isim 7 Temmuz 2020'de Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerin oyuna girerek ilk lig maçına çıkmış oldu.

Ömer Faruk Beyaz'a 25 Temmuz 2020 tarihinde Rizespor ile oynanan maçta Emre Belözoğlu tarafından oyundan çıkarken kaptanlık pazubandı verildi ve Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı oldu.

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesini uzatmayan Ömer Faruk, Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu burada bir türlü forma şansı bulamadı ve Bundesliga 2 takımlarından Magdeburg'a kiralandı.

Muhammed Demirci

Yerli Messi olarak lanse edilen ve henüz 15 yaşındayken gösterdiği performansla dikkat çeken Muhammed Demirci, kariyerindeki düşüşle çok konuşuldu.

2007 yılında Barcelona'ya davet edilen Muhammed Demirci, o dönem Lionel Messi ve Ronaldinho'yla kıyaslanmıştı.

Barcelona'nın iki hafta denediği ve beğendiği Muhammed için Beşiktaş'ın 5 milyon euro istediği, maliyetinden dolayı Katalanlar'ın transferden vazgeçtiği öne sürülmüştü. yüksek fiyatlarla yapılan kontrat sonrası ilk işi araba almak olan Demirci, gecelerde de boy göstermeye başladı.

Yaşanılan bu olaylar sonrasında ise yıldız adayı olarak gösterilen futbolcu kariyerinde bir türlü istikrar yakalayamadı.

Beşiktaş'tan sonra birçok takımda forma giyen 28 yaşındaki futbolcu kariyerine 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da devam ediyor.