Avrupa Konferans Ligi'nde Türk gecesi Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor play-off turuna çıkmak için mücadele edecek.

Türk futbolunun Avrupa bazında yükselişe geçtiği günlerde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fenerbahçe de Konferans Ligi'nde üst tura çıkmak için ter dökecek.

Türkiye, ülke puanı sıralamasında 11. sıraya kadar çıkarken, buradan alınacak galibiyetlerle hedef ilk 10'a girmek.

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Cenk Tosun ve cezalı Masuaku forma giyemeyecek. Öte yandan yeni transfer Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.

Muhtemel 11

Neftçi Bakü: Brkic, Qarayev, Tamas, Salahli, Buludov, Matias, Makhmudov, Ozobic, Israfilov, Hacıyev, Jaber

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Umut, Onur, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar

Fenerbahçe - Maribor maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

Fenerbahçe turu geçmesi halinde Twente - Riga maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz mücadelede yer alamayacak. UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun, Arao, Gustavo da maçta forma giyemeyecek diğer isimler.

Maribor'da ise Soudani, Guerrico ve Sikosek sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Peres, Becao, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Tadic, Szymanski, Ryan Kent, Dzeko

Maribor: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic

Adana Demirspor - Osijek maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Davit Kharitonashvili olacak.

Mavi lacivertliler 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Eksikler

Adana Demirspor'da Gravillon cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

Osijek: Malenica, Grzan, Brlek, Mkrcthyan, Drambayev, Nejasmic, Evangelou, Jugovic, Spoljaric, Mierez, Caktas