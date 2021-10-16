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Avrupa kulüpleri Morutan'ı izlemeye başladı
- Haber Merkezi
- 16.10.2021 - 14:50
- Güncelleme : 16.10.2021 - 15:27
Yeni sezonda gençleşmeye giden Galtasaray, uzun süre peşinde olduğu Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmayı başarmıştı.
Performansı gün geçtikçe yükselen genç oyuncu, dikkatleri üzerine çeklmeye devam ediyor.
Rumen futbolcu son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında sahneye çıkarken, son dakika attığı golle takımına 3 puanı getirdi.
Morutan, sarı-kırmızılı takımın 1-0 geriye düştüğü Göztepe maçında da galibiyet golünü kaydetmişti. 22 yaşındaki genç oyuncu ligde çıktığı 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
AVRUPA KULÜPLERİ İZLEMEDE
Genç oyuncu, Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'nın birçok önemli kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Birçok büyük kulüp, Rumen futbolcuyu izlemeye başladı.
Özellikle İngiliz ve İtalyan takımlarının oyuncuyu takip ettiği gelen haberler arasında.
MİLLİ TAKIMA DA YÜKSELMİŞTİ
Olimpiu Morutan ayrıca Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrasında Romanya Milli Takımı'na da seçildi.