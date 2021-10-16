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    Avrupa kulüpleri Morutan'ı izlemeye başladı

    Avrupa kulüpleri Morutan'ı izlemeye başladı

    Transfer döneminde sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 15:27
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    Yeni sezonda gençleşmeye giden Galtasaray, uzun süre peşinde olduğu Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmayı başarmıştı.

    Performansı gün geçtikçe yükselen genç oyuncu, dikkatleri üzerine çeklmeye devam ediyor.

    Rumen futbolcu son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında sahneye çıkarken, son dakika attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

    Morutan, sarı-kırmızılı takımın 1-0 geriye düştüğü Göztepe maçında da galibiyet golünü kaydetmişti. 22 yaşındaki genç oyuncu ligde çıktığı 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    Avrupa kulüpleri Morutan ı izlemeye başladı #1

    AVRUPA KULÜPLERİ İZLEMEDE

    Genç oyuncu, Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'nın birçok önemli kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Birçok büyük kulüp, Rumen futbolcuyu izlemeye başladı.

    Özellikle İngiliz ve İtalyan takımlarının oyuncuyu takip ettiği gelen haberler arasında.

    Avrupa kulüpleri Morutan ı izlemeye başladı #2

    MİLLİ TAKIMA DA YÜKSELMİŞTİ

    Olimpiu Morutan ayrıca Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrasında Romanya Milli Takımı'na da seçildi.

    Avrupa kulüpleri Morutan ı izlemeye başladı #3

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