Petrol
107.04
0.38%
Euro
16.12
0.39%
Dolar
14.74
0.19%
Altın
913.37
0.27%
Borsa
2324
-0.08%
Bitcoin
667.027
-2.94%
BTXN Coin
31.74
0.12%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Avrupa kulüpleri oyuncular için derbiye gelecek

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanacak derbiyi Türk futbolseverlerin yanı sıra birçok Avrupa devi de yakından takip edecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 15:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa kulüpleri oyuncular için derbiye gelecek

    Süper Lig'in 32. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanacak derbiyi Türk futbolseverlerin yanısıra birçok Avrupa devi de yakından takip edecek. Dünya derbisinde göstereceği performanslar da birçok futbolcunun kariyerini doğrudan belirleyecek. İşte o kritik isimler:

    Altay Bayındır

    Fenerbahçe'nin 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği milli kaleci, yükselen performansıyla Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozlarından biri olacak. Lille ve Ajax'ın çok yakından ilgilendiği Altay için İngiliz ve Alman kulüplerinin de takibi bulunuyor.

    Avrupa kulüpleri oyuncular için derbiye gelecek #1

    Victor Nelsson

    Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi, hem derbide takımının en önemli kozlarından biri olacak hem de gözleri üzerinde toplayacak. Newcastle United ve Milan gözlemcileri, Nelsson'un derbideki performansını da raporlayacak.

    Avrupa kulüpleri oyuncular için derbiye gelecek #2

    Kim Min Jae

    23 milyon euro serbest kalma bedeli olan Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için Napoli ve Tottenham şu an en ciddi aday. Dünya Kupası'nda da boy gösterecek olan Kim Min-Jae'nin derbide göstereceği performans, bu yaz için fiyat aralığını da belirleyecek.

    Avrupa kulüpleri oyuncular için derbiye gelecek #3

    Marcao

    Galatasaray'ın 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi, derbide yakın takip altında olacak. Inter ve Napoli, Marcao'nun performansını gözlemleyecek.

    Avrupa kulüpleri oyuncular için derbiye gelecek #4

    Attila Szalai

    Macar milli stoper için İngiliz ve İtalyan kulüplerinin scoutları takipte olacak. Milan, Newcastle, Aston Villa ve Southampton'ın izlediği Szalai'nin derbide göstereceği performans kritik olacak.

    Avrupa kulüpleri oyuncular için derbiye gelecek #5

    Alexandru Cicaldau

    Galatasaray'ın sezon başında aldığı Rumen orta saha, Sampdoria ve Betis'in takibinde olacak. 24 yaşındaki orta sahanın derbide göstereceği performans, yapılacak pazarlıklar için de kritik olacak.

    Avrupa kulüpleri oyuncular için derbiye gelecek #6

    Ferdi Kadıoğlu

    Galatasaray derbisinde yeniden Fenerbahçe 11'ine dönmeye hazırlanan Ferdi Kadıoğlu için Ajax ve Club Brugge yakın takipte olacak. Repertuarına birçok mevkiyi ekleyen Ferdi Kadıoğlu, yeni imzaladığı sözleşmesine karşın reddedilemeyecek bir teklif gelirse satılabilir.

    Avrupa kulüpleri oyuncular için derbiye gelecek #7

    Kerem Aktürkoğlu

    Derbide forma giymesi sakatlığı nedeniyle şüpheli olan Kerem Aktürkoğlu da takip altında. Lyon'un İstanbul'a kadar gelip takip ettiği Kerem, yine birçok Avrupa kulübünün radarında olacak.

    Avrupa kulüpleri oyuncular için derbiye gelecek #8

    Miguel Crespo

    Son dönemde performansını çok yükselten ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Miguel Crespo'yu uzun süredir takip eden Atletico Madrid, derbi performansını da not alacak.

    Avrupa kulüpleri oyuncular için derbiye gelecek #9

    Arda Güler

    Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki süper yeteneği, son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekti. Bayern Münih, Arsenal, Chelsea ve Liverpool derbide Arda'yı yakından takip edecek ve 17 yaşındaki yeteneğin büyük maç performansını da gözlemleyecek.

    Avrupa kulüpleri oyuncular için derbiye gelecek #10


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de bir araçta 90 parça tarihi eser bulundu
    3. Sayfa

    İzmir'de bir araçta 90 parça tarihi eser bulundu

    Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi
    Magazin

    Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    Ulaştırma Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanladı
    Gündem

    Ulaştırma Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanladı

    Görüş Bildir