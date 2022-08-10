Avrupa kupalarında rövanş zamanı! Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir tur peşinde!

Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir Avrupa kupalarında rövanş maçlarına çıkıyor!İşte maçların detayları..

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir yarın rövanş maçları için sahaya çıkıyor.Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil ederken Konyaspor ve Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyor.

Takımlarımızın oynayacağı maçlar gündem konusu oldu.İlk maçlarda avantajlı skorlar elde eden temsilcilerimiz gruplara kalabilmek için mücadele edecek.

Fenerbahçe ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Slovacko ile deplasmanda karşı kaşıya gelecek.Konyaspor ise deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında taraftarıyla Vaduz'u elemeye çalışacak.

Bir diğer temsilcimiz Başakşehir deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Breidablik ile evinde karşılaşacak.

Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in yarın oynayacağı 3. eleme turu maçlarının ne zaman başlayacağı ve hangi kanallarda yayınlanacağı merak konusu oldu.

İşte temsilcilerimizin oynayacağı maçlar ve yayınlanacağı kanallar..

Temsilcilerimizin Avrupa macerası devam ediyor

Slovacko - Fenerbahçe (11 Ağustos 20.00) S Sport

Konyaspor - Vaduz (11 Ağustos 20.00) A Spor

Başakşehir - Breidablik (11 Ağustos 20.45) TRT Spor