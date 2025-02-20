Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri

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Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'deki dev derbiden önce Avrupa'da boy gösterecek.

Hedefimiz ikide iki yapıp turu geçmek.

İşte detaylar...

GALATASARAY - AZ ALKMAAR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England olacak. VAR odasında England'ın yardımcısı Stuart Attwell olacak.

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen "Kupa 2"de normal sezonu 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 14. olarak play-off turuna yükseldi. Bu turda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle Hollanda'da yaptığı ilk maçı 4-1 kaybetti.

Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Buurmeester, Poku, Mijnans, Lahdo, Parrott.

ANDERLECHT - FENERBAHÇE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapacak.

Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı rakibini 3-0 ile geçen Fenerbahçe, tur için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Leoni, Degreef, Strooykens, Huerta, Vasquez.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.