Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe ile Galatasaray ülkemizi temsil edecek.

Temsilcilerimizin hangi gruplarda oynayacağı ve rakipleri belli oldu. Fenerbahçe D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp ile karşılaşacak.

Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya'ya karşı mücadele edecek.

Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri ViDEO



Saat 13.00'te İstanbul'da yapılan kura çekiminde gruplar şu şekilde:

A

Lyon

Rangers

Sparta Prag

Brondby



B

Monaco

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Sturm Graz



C

Napoli

Leicester

Spartak Moskova

Legia Varşova



D

Olympiakos

Eintracht Frankfurt

Fenerbahçe

Royal Antwerp



E

Lazio

Lokomotiv Moskova

Olimpik Marsilya

Galatasaray



F

Braga

Kızıl Yıldız

Ludogorets

Midtjylland



G

Leverkusen

Celtic

Real Betis

Ferençvaroş



H

Dinamo Zagreb

Genk

West Ham United

Rapid Wien





İLK SIRADA BİTİRMEK ÖNEMLİ

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar, direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.





ÜÇÜNCÜ BİTİREN KONFERANS LİGİ'NE

Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.