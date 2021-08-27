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    Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri

    Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri

    Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 14:40
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    UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe ile Galatasaray ülkemizi temsil edecek.

    Temsilcilerimizin hangi gruplarda oynayacağı ve rakipleri belli oldu. Fenerbahçe D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp ile karşılaşacak.

    Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya'ya karşı mücadele edecek.

    Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri ViDEO

    Saat 13.00'te İstanbul'da yapılan kura çekiminde gruplar şu şekilde:

    A

    Lyon
    Rangers
    Sparta Prag
    Brondby

    B

    Monaco
    PSV Eindhoven
    Real Sociedad
    Sturm Graz

    C

    Napoli
    Leicester
    Spartak Moskova
    Legia Varşova

    D

    Olympiakos
    Eintracht Frankfurt
    Fenerbahçe
    Royal Antwerp

    E

    Lazio
    Lokomotiv Moskova
    Olimpik Marsilya
    Galatasaray

    F

    Braga
    Kızıl Yıldız
    Ludogorets
    Midtjylland

    G

    Leverkusen
    Celtic
    Real Betis
    Ferençvaroş

    H

    Dinamo Zagreb
    Genk
    West Ham United
    Rapid Wien

    Avrupa Ligi nde temsilcilerimizin rakipleri #1

    İLK SIRADA BİTİRMEK ÖNEMLİ

    UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar, direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.

    Avrupa Ligi nde temsilcilerimizin rakipleri #2

    ÜÇÜNCÜ BİTİREN KONFERANS LİGİ'NE

    Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.

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