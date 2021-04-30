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Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları sona erdi

Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları sona erdi

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Villarreal, konuk ettiği Arsenal'i 2-1, Manchester United ise ağırladığı Roma'yı 6-2 mağlup etti.