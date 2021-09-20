Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımız, an itibarıyla İstanbul'a döndü.

İspanya'yı finalde 6-0 gibi farklı bir skorla yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Takımı, Türkiye'ye geldi.

BÜYÜK COŞKUYLA KARŞILANDILAR

Büyük bir coşkuyla İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan milli futbolcuların karşılanmasına bando da eşlik etti.

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımımız İstanbul'da - İZLE



"AVRUPA FATİHİ OLDUK"

Havalimanında açıklamalarda bulunan teknik direktör Osman Çakmak, "Biz Avrupa Fatihi olduk. Bu çocuklar çok büyük bir zafer kazandılar. İnandılar ve başardılar." ifadelerini kullandı.

Osman Çakmak: Avrupa Fatihi olduk - İZLE



SONRAKİ HEDEF DÜNYA KUPASI

Futbolcular da yeni hedefin dünya şampiyonası olduğunu belirterek, "Dünden beri uyumadık. Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Devlet büyüklerimiz de bizi hiç yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Spor Bakanımız arayarak desteklerini gösterdiler. Artık bundan sonraki hedefimiz Dünya Kupası. İnşallah onu da Türkiye'ye getireceğiz." ifadelerini kullandılar.

OSMAN ÇAKMAK HERKESİ HAVALİMANINA DAVET ETMİŞTİ

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, maç sonu yaptığı açıklamada "Falcao ve Van Persie için milyonlar geliyorsa, bizim için de yarın herkesi saat 14.00'te İstanbul Havaalanı'na bekliyoruz." diyerek futbolseverleri kendilerini karşılamaya davet etmişti.