Avrupa Süper Ligi çatırdadı

Avrupa Süper Ligi'ni kuran büyük Avrupa kulüpleri gelen tepkiler üzerine geri adım atmaya başladı. Manchester United'ın başkanı Ed Woodward görevinden ayrıldı.

Avrupa futbolunda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan AC Milan, Inter Milan ve Juventus Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu açıklamıştı.

TEPKİLERE DİRENEMİYORLAR

Bu açıklamanın ardından futbol dünyasında başta UEFA ve FIFA olmak üzere tepkiler çığ gibi büyüdü.

Gelen tepkiler üzerine kurucu kulüpler arasında da ayrı görüşler oluşmaya başladı.

12 kulübün ligi iptal etmek için bir araya geleceği belirtildi.

MANU'DA BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu ortaklarından Manchester United'da başkan Ed Woodward'ın görevinden istifa kararı aldığı bildirildi. Avrupa Süper Ligi rüyasının sona ermesinin ardından, Woodward'ın istifa ettiği ve görevinden 2021 sonunda ayrılacağı ifade edildi.