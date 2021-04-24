Avrupa Süper Ligi'nden çekilen kulüpler 150 milyon euro tazminat ödeyecek

Avrupa futbolundaki Avrupa Süper Ligi krizinin sonuçlarının kulüplere maliyetleri yüksek oldu.

Alman Der Spiegel dergisi, Avrupa Süper Ligi girişimine imza atan kulüplerin ligden ayrılma bedellerini yazdı.

Avrupa Süper Ligi'nin kuruluş sözleşmesini elinde bulunduran dergideki haberde girişime imza atan takımların ayrılmasının zorlaştırılması için bir takım maddelerin bulunduğu vurgulandı.

23 YILLIK TAAHHÜD

Sözleşmeye göre girişime imza atan takımların 23 yıl oynama taahhüdünde bulundukları belirtildi.

167 sayfalık sözleşmenin 33. maddesine göre ABD bankası JPMorgan Chase'den 3,5 milyar euroluk bir başlangıç ​​kredisi almak için 23 yıllık bir taahhüt verilmesi gerektiği ifade edilen haberde, bu nedenle girişimden ayrılmak isteyen takımların "önemli ve telafisi mümkün olmayan ekonomik, itibar ve örgütsel hasara" neden olacağına işaret edildi.

EN AZ 150 MİLYON EURO TAZMİNAT

Sözleşmeye göre bir kulübün Avrupa Süper Ligi'nden en erken üç sezon sonra ayrılmasına izin verilebileceği bunun için de son Süper Lig sezonundan elde ettiği gelirin yarısını geri ödemek zorunda kalması, buna ek olarak da en az 150 milyon euro tazminat ödemesi gibi şartları yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.