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Avrupa'da 2022-2023 sezonunda maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa'da 2022-2023 sezonunda maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa'nın en önemli ligleri bu sene hangi kanallarda izlenecek? İşte Premier Lig, Serie A ve Bundesliga gibi liglerin yayınlanacağı kanallar..