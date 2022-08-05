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- Avrupa'da 2022-2023 sezonunda maçlar hangi kanalda yayınlanacak?
Avrupa'da 2022-2023 sezonunda maçlar hangi kanalda yayınlanacak?
Avrupa'nın en önemli ligleri bu sene hangi kanallarda izlenecek? İşte Premier Lig, Serie A ve Bundesliga gibi liglerin yayınlanacağı kanallar..
- 05.08.2022 - 11:34
- Güncelleme : 05.08.2022 - 11:35
Avrupa'da ligler bu hafta ve önümüzdeki hafta tamamen başlıyor.Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi dünyanın en prestijli liglerinde 2022-2023 sezonu heyecanı hangi ekranlarda yayınlacak sorusu gündem oldu.
Dünyanın önde gelen takımlarının mücadelelerine sahne olacak birbirinden keyifli maçlar futbolseverleri bekliyor.Peki hangi lig hangi kanaldan yayınlanacak?İşte Avrupa liglerinin yayınlanacağı kanallar.
Avrupa'da 2022-2023 Sezonunda Maçlar Hangi Kanalda?
Avrupa'nın en önemli liglerinin yayınlanacağı kanallar belli oldu.İşte Avrupa liglerinden maçların yayınlanacağı kanallar..
Türkiye Süper Lig - beIN SPORTS
İngiltere Premier Lig - beIN SPORTS
İspanya La Liga - S Sport
İtalya Serie A - S Sport
Almanya Bundesliga - Tivibu Spor & beIN SPORTS
Fransa Ligue 1 - beIN SPORTS