Petrol
94.48
0.38%
Euro
18.3825
0.04%
Dolar
17.9628
0.30%
Altın
1.032
0.07%
Borsa
272
0.00%
Bitcoin
416.112
0.81%
BTXN Coin
8.06
-6.16%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Avrupa'da 2022-2023 sezonunda maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

    Avrupa'nın en önemli ligleri bu sene hangi kanallarda izlenecek? İşte Premier Lig, Serie A ve Bundesliga gibi liglerin yayınlanacağı kanallar..
    • 05.08.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 11:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa'da 2022-2023 sezonunda maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

    Avrupa'da ligler bu hafta ve önümüzdeki hafta tamamen başlıyor.Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi dünyanın en prestijli liglerinde 2022-2023 sezonu heyecanı hangi ekranlarda yayınlacak sorusu gündem oldu.

    Dünyanın önde gelen takımlarının mücadelelerine sahne olacak birbirinden keyifli maçlar futbolseverleri bekliyor.Peki hangi lig hangi kanaldan yayınlanacak?İşte Avrupa liglerinin yayınlanacağı kanallar.

    Avrupa da 2022-2023 sezonunda maçlar hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Avrupa'da 2022-2023 Sezonunda Maçlar Hangi Kanalda?

    Avrupa'nın en önemli liglerinin yayınlanacağı kanallar belli oldu.İşte Avrupa liglerinden maçların yayınlanacağı kanallar..

    Türkiye Süper Lig - beIN SPORTS

    Avrupa da 2022-2023 sezonunda maçlar hangi kanalda yayınlanacak? #2

    İngiltere Premier Lig - beIN SPORTS

    Avrupa da 2022-2023 sezonunda maçlar hangi kanalda yayınlanacak? #3

    İspanya La Liga - S Sport

    Avrupa da 2022-2023 sezonunda maçlar hangi kanalda yayınlanacak? #4

    İtalya Serie A - S Sport

    Avrupa da 2022-2023 sezonunda maçlar hangi kanalda yayınlanacak? #5

    Almanya Bundesliga - Tivibu Spor & beIN SPORTS

    Avrupa da 2022-2023 sezonunda maçlar hangi kanalda yayınlanacak? #6

    Fransa Ligue 1 - beIN SPORTS

    Avrupa da 2022-2023 sezonunda maçlar hangi kanalda yayınlanacak? #7


    İlginizi Çekebilir

    Pınar Deniz imaj değiştirdi
    Magazin

    Pınar Deniz imaj değiştirdi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Devlet Bahçeli'den KPSS tepkisi
    Gündem

    Devlet Bahçeli'den KPSS tepkisi

    Görüş Bildir