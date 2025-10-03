Avrupa’da 3’te 3 yapan Türk takımları ülke puanında farkı açtı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa’daki maçlarını galibiyetle tamamlarken, ülke puanına da önemli katkı sağlandı.

GALATASARAY, LIVERPOOL'U DEVİRDİ

Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve tarihi bir galibiyete imza attı.

FENERBAHÇE'NİN NICE ZAFERİ

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Fransa Ligue 1'in güçlü ekibi Nice'i Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 yendi ve kritik bir galibiyet elde etti.

SAMSUNSPOR, POLONYA'DA KAZANDI

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova'yı Anthony Musaba'nın golüyle 1-0 yendi ve Avrupa'da ses getiren bir sonuç aldı.

ÜLKE PUANINA BÜYÜK KATKI

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa'daki zafer haftasının ardından ülke puanı toplam 1.20 puan arttı.

ÇEKYA İLE FARKI AÇTIK

Dört takımla Avrupa kupalarına devam eden Çekya’nın takımları ise 0.8 katkı sağlayabildi ve Türkiye aradaki farkı açmayı başardı.

TOPLAM PUAN EŞİT

Türkiye ve Çekya bu sezon dörder puan alırken bu galibiyetlerle aramızdaki toplam fark ise 3.3 puana yükseldi.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI SON DURUM