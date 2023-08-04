Avrupa'da 4'te 4 yaptık: UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişimiz sürdü Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, 4'te 4 yaparak rakiplerini saf dışı bıraktı. UEFA ülke puanı savaşında Türkiye'nin başarılı grafiği devam etti.

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Temsilcilerimizin aldığı başarılı sonuçlarla birlikte UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlayan Türkiye'nin yükselişi de sürüyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adanda Demirspor'un da UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde rakiplerini mağlup ederek tur atlamasının ardından Türkiye'nin puanı 28 bin 350'ye çıktı.

İsviçre'ye darbe

İsviçre ekibi Basel, Konferans Ligi elemesi rövanş maçında konuk olduğu Kazakistan temsilcisi Tobol'u 2-1 yendi ancak ilk maçla birlikte 4-3 önde olan Tobol, tur atlayan taraf oldu.

Böylelikle direkt rakibimiz İsviçre'nin Avrupa'da 4 takımı kaldı.

Takımlarımız bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı.

UEFA puan sıralamasında son durum

Temsilcilerimizin aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 28 bin 350 puanla 12. sırada yer aldı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88 bin 928

2- İspanya: 75 bin 927

3- İtalya: 71 bin 569

4- Almanya: 69 bin 552

5- Hollanda: 52 bin 300

6- Fransa: 51 bin 914

7- Portekiz: 46 bin 899

8- Belçika: 35 bin 200

9- İskoçya: 30 bin 650

10- Avusturya: 29 bin 000

11- İsviçre: 28 bin 475

12- Türkiye: 28 bin 350

13- Sırbistan: 27 bin 175

14: Ukrayna: 25 bin 000

15: Norveç: 24 bin 750

Temsilcilerimizin bu sezon alacakları puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren takım ise 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren başlayacak.