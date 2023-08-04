Avrupa'da 4'te 4 yaptık: UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişimiz sürdü

Temsilcilerimizin aldığı başarılı sonuçlarla birlikte UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlayan Türkiye'nin yükselişi de sürüyor.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adanda Demirspor'un da UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde rakiplerini mağlup ederek tur atlamasının ardından Türkiye'nin puanı 28 bin 350'ye çıktı.
İsviçre'ye darbe
İsviçre ekibi Basel, Konferans Ligi elemesi rövanş maçında konuk olduğu Kazakistan temsilcisi Tobol'u 2-1 yendi ancak ilk maçla birlikte 4-3 önde olan Tobol, tur atlayan taraf oldu.
Böylelikle direkt rakibimiz İsviçre'nin Avrupa'da 4 takımı kaldı.
Takımlarımız bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı.
UEFA puan sıralamasında son durum
Temsilcilerimizin aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 28 bin 350 puanla 12. sırada yer aldı.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 88 bin 928
2- İspanya: 75 bin 927
3- İtalya: 71 bin 569
4- Almanya: 69 bin 552
5- Hollanda: 52 bin 300
6- Fransa: 51 bin 914
7- Portekiz: 46 bin 899
8- Belçika: 35 bin 200
9- İskoçya: 30 bin 650
10- Avusturya: 29 bin 000
11- İsviçre: 28 bin 475
12- Türkiye: 28 bin 350
13- Sırbistan: 27 bin 175
14: Ukrayna: 25 bin 000
15: Norveç: 24 bin 750
Temsilcilerimizin bu sezon alacakları puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt olarak katılacak.
Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren takım ise 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren başlayacak.