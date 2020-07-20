Dolar
6.8577
0.0218%
Euro
7.8562
0.2206%
Altın
1810.43
0.0082%
Borsa
119621.35
0.7031%
G. Altın
399.409
0.0731%
Bitcoin
63120.66
-0.2913%
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Avrupa'da en çok kart gören takım Fenerbahçe

    Bu sezon toplam 12 kez kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcular, bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 13:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa'da en çok kart gören takım Fenerbahçe

    Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, ezeli rakibine 2-0 yenilerek sezonun son derbisini kaybetmiş oldu.

    Sarı-lacivertliler, Vedat Muriç'in atılmasıyla 10 kişi olarak tamamladığı derbide ilginç bir istatistiğe imza attı.

    Kanarya, Avrupa'da en çok kart gören takım unvanına sahip oldu.

    TOPLAM 12 KIRMIZI KART

    Fenerbahçe'de Ozan, Gustavo ve Vedat Muriç ikişer kez, Isla, Serdar Aziz, Tolgay, Deniz, İsla ve Rodrigues de birer kez oyundan atılan isimler oldu.

    Avrupa'da en çok kart gören takım Fenerbahçe #1

    MONACO 2. SIRADA

    Sarı-lacivertlilerden sonra Avrupa'da en çok kırmızı kart gören takım ise Fransız temsilcisi Monaco (10).

    Kayserispor ile birlikte İspanyol ekipleri Granada ve Espanyollu oyunculara da bu sezon 9 kırmızı kart gösterildi.

    Avrupa'da en çok kart gören takım Fenerbahçe #2

     

    Görüş Bildir