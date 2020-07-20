Avrupa'da en çok kart gören takım Fenerbahçe

Avrupa'da en çok kart gören takım Fenerbahçe

Bu sezon toplam 12 kez kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcular, bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, ezeli rakibine 2-0 yenilerek sezonun son derbisini kaybetmiş oldu.

Sarı-lacivertliler, Vedat Muriç'in atılmasıyla 10 kişi olarak tamamladığı derbide ilginç bir istatistiğe imza attı.

Kanarya, Avrupa'da en çok kart gören takım unvanına sahip oldu.

TOPLAM 12 KIRMIZI KART

Fenerbahçe'de Ozan, Gustavo ve Vedat Muriç ikişer kez, Isla, Serdar Aziz, Tolgay, Deniz, İsla ve Rodrigues de birer kez oyundan atılan isimler oldu.

MONACO 2. SIRADA

Sarı-lacivertlilerden sonra Avrupa'da en çok kırmızı kart gören takım ise Fransız temsilcisi Monaco (10).

Kayserispor ile birlikte İspanyol ekipleri Granada ve Espanyollu oyunculara da bu sezon 9 kırmızı kart gösterildi.