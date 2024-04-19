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Avrupa'da hangi takımımız kaç para kazandı

Avrupa'da hangi takımımız kaç para kazandı Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Böylece bütün Türk takımlarının UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. İşte rakamlar...