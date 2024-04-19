Avrupa'da hangi takımımız kaç para kazandı

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Ülke puanı açısından oldukça verimli bir sezon geçirdik.
Takımlarımız aldıkları puanlarla ülke puanını 21. sıradan 9. sıraya taşırken, dün akşam oynanan Olympiakos maçında Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'yle birlikte Avrupa'da temsilcimiz kalmadı.
Böylece bütün Türk takımlarının UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı.
İşte rakamlar...
Adana Demirspor: 1 milyon 91 bin 862 euro
Beşiktaş: 5 milyon 152 bin 661 euro
Fenerbahçe: 8 milyon 613 bin 761 euro
Galatasaray: 30 milyon 140 bin 737 bin euro
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