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    Avrupa'da İrfan Can'ın pozisyonunun benzerlerine sarı kart verildi

    Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun benzerleri Premier Lig ve EURO 2020'de hakemler tarafından farklı yorumlandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 11:08
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    Avrupa'da İrfan Can'ın pozisyonunun benzerlerine sarı kart verildi

    Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde lider Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 sonuçlanırken hakem Zorbay Küçük, verdiği kararlarla Fenerbahçelilerin tepkisini topladı.

    Karşılaşmanın 16. dakikasında Trabzonsporlu Siopis ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, ikili mücadeleye girdi. Bordo-mavili futbolcu yerde kaldı.

    Oyunu devam ettiren hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi ve İrfan Can Kahveci'yi kırmızı kartla cezalandırdı.

    Avrupa da İrfan Can ın pozisyonunun benzerlerine sarı kart verildi #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

    AVRUPA'DA KIRMIZI YOK

    Benzer pozisyonlar İngiltere Premier Lig ve EURO 2020'de de yaşandı.

    Mücadelenin hakemleri pozisyonları farklı yorumlayarak faul yapan oyuncuları sarı kart ile cezalandırdı.

    İtalya-İngiltere maçında pozisyon VAR incelemesine alınmazken, Premier Lig'de oynanan Manchester United-Southampton maçında ise hakem VAR kontrolüne gidip kırmızı kart göstermedi.

    Avrupa da İrfan Can ın pozisyonunun benzerlerine sarı kart verildi #2(Görüntü S Sports'tan alınmıştır.)

    Avrupa da İrfan Can ın pozisyonunun benzerlerine sarı kart verildi #3


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