Avrupa'da kritik gece: Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir sahne alıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off’unda yer alan temsilcimiz Samsunspor, ilk maçında 2-1 kaybettiği Panathinaikos karşısında evinde tur arayacak. Konferans Ligi’ne kalma mücadelesi veren Beşiktaş, İstanbul’da 1-1’in rövanşına çıkacak, Başakşehir ise 2-1’lik yenilgiyi deplasmanda telafi etmek isteyecek.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 09:05
Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde sahne alıyor...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Panathinaikos’a deplasmanda 2-1 kaybeden Samsunspor, bugün ev sahibi avantajını kullanarak rakibini bu kupanın dışına taşımak için çalışacak.

SAMSUNSPOR 

Karadeniz ekibinin tek farklı galibiyetleri, maçı uzatmaya götürecek.

Beraberlik ya da Yunanistan ekibinin galibiyetleri, kırmızı-beyazlıları Konferans Ligi’ne taşıyacak.

Samsunspor’un iki veya daha farklı galibiyeti ekibimizi Avrupa Ligi’nde gruplara kalmasını sağlayacak.

BEŞİKTAŞ 

UEFA Konferans Ligi playoff ilk maçında Lozan deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Beşiktaş’ın kendi saha ve seyircisi önünde alacağı her türlü galibiyet, Avrupa’ya tutunmasını sağlayacak.

Her türlü eşitlikte maç uzayacak, İsviçre ekibinin galibiyetinde ise Kartal, Avrupa’ya havlu atacak.

BAŞAKŞEHİR 

Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, Romanya takımı Universitatea Craiova’ya iç sahada 2-1 mağlup oldu.

Turuncu-lacivertliler, 2 veya daha farklı skorla maçı kazanırsa organizasyonun lig etabına yükselecek.

Başakşehir’in tek farklı skorla maçı kazanması halinde de uzatma bölümlerine geçilecek. Beraberlik veya yenilgi, ekibimizi Avrupa dışına taşıyacak.

