Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakiplerimiz

Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor’un UEFA Konferans Ligi’nde 3. eleme turu muhtemel rakipleri bugün oluyor.
Kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentindeli UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Kupa 1'deki temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakibi 13:00'te, Kupa 3'te mücadele eden temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise saat 15:00'te belli olacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Ludogorets - Olimpija Ljubljana
Sparta Praha
Klaksvik - Hacken
Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri
Gzira United - Diddeleng
Linfield - Pogon Szczecin
Osijek - ZTE FC
Hibernian - Escaldes
Brann
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
Hajduk Split
Zeljeznicar - Neftçi
Sutjeska - Santa Coloma
Balzan - Neman Grodno
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Kecskemeti - Riga FC
Differdange - Maribor
Akureyri - Dundalk
B36 Torshavn - Haverfordwest County
Heart of Midlothian