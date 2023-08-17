Avrupa'da Türk gecesi: Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş tur için sahada Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcilerimiz mutlak tur için sahaya çıkıyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının tüm detayları haberimizde...

ensonhaber.com Süper Lig'in güçlü takımları Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunun rövanş karşılaşmalarında mücadele edecek. Temsilcilerimizin hedefi 3'te 3 yapmak. İşte detaylar... Beşiktaş - Neftçi Bakü maçının muhtemel 11'leri Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Mücadeleyi TRT Spor canlı yayınlayacak. Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Eksikler Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, müsabakada forma giyemeyecek. Muhtemel 11'ler Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Onur, Salih, Amir, Gedson, Rebic, Aboubakar Neftçi Bakü: Brkic, Tamas, Azer, Ismayil, Matias, Saief, Emin, Jaber, Farid, Shinyashiki, Lebon Maribor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek. Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak. Sarı lacivertliler, Maribor'u elemesi halinde Twente (Hollanda) - Riga (Letonya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Eksikler Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel'nun yanı sıra Emre Mor ve Serdar Aziz forma giyemeyecek. Muhtemel 11'ler Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Luan Peres, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Kent, Szymanski, Tadic, Batshuayi Maribor: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic Osijek - Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak. Opus Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Akil Howson üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olacak. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak. Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Muhtemel 11'ler Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, N'Diaye Osijek: Malencia, Mkrtchyan, Evangelou, Guedes, Drambaev, Jugovic, Caktas, Fiolic, Bukvic, Lovric, Mierez