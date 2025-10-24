Avrupa'da Türk haftası: Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor kazandı Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, geride bıraktığımız hafta olduğu gibi bu haftada da oynadıkları tüm karşılaşmaları kazanarak 3'te 3 yaptı.

Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1, Fenerbahçe Stuttgart'ı 1-0 ve Samsunspor Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti.

Bu galibiyetlerle temsilcilerimiz Avrupa'da yollarına namağlup devam ediyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Geride bıraktığımız haftalarda Avrupa'da 3'te 3 yapan temsilcilerimiz, bu hafta oynadıkları karşılaşmalarda da kaldığı yerden devam etti. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, rakiplerine şans tanımadı ve ülkelerine eli boş gönderdi. AVRUPA'DA BİR 3'TE 3 DAHA... Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, harika oyununu 3-1'lik galibiyetle süsledi. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün kaydetti. Avrupa'da ikinci galibiyetini alan Aslan, puanını 6 yaptı. AÇILIŞI GALATASARAY YAPTI, FENERBAHÇE DEVAMINI GETİRDİ Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Bundesliga ekibi Stuttgart'ı ağırladı. Karşılaşmaya harika başlayan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle rakibini 1-0 devirdi. Kanarya, Avrupa'da 6 puana yükseldi. SAMSUN KAPANIŞI YAPTI Son olarak bir galibiyet de Samsunspor'dan geldi. Konferans Ligi'nde ilk maçını kazanan Samsunspor, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i evinde ağırladı. Maçın başından sonuna kadar üstün olan Samsunspor, rakibini 3-0 yendi. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Eshspor Haberleri Formula 1'de sıradaki durak Meksika

