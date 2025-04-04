Avrupa'da yaz transfer dönemine damga vurması beklenen oyuncular listesi hazırlandı

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Avrupa liglerinde sezonun son bölümüne girilirken transfer hareketliliği de başladı.

Sporting forması giyen Viktor Gyökeres, Newcastle United'dan Alexander Isak, Leipzig'den Benjamin Sesko ve Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin forvet transferi için listesinde yer alan isimler olarak öne çıkıyor.

Athletic, Avrupa'da yaz transfer dönemine damga vurması beklenen forvetleri derlediği haberinde, 15 isme yer verdi.

Listede bulunan isimlerin bu sezonki performansları, yaz transfer döneminde neden gündemde olacakları ve olası yeni takımları değerlendirildi.

İLK SIRADA GYÖKERES VAR

Listenin ilk sırasında Sporting yıldızı Viktor Gyökeres yer aldı.

Portekiz deviyle kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Gyökeres, Avrupa'da birçok takımın transfer listesinde bulunuyor.

Eski teknik direktörü Ruben Amorim'in çalıştırdığı Manchester United'la birlikte Premier Lig'den Arsenal ve Chelsea de yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor.

Gyökeres için, "Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine transfer olup olmayacağı 'şimdi ya da asla' gibi bir durum olarak gözüküyor." ifadeleri yer aldı.

Gyökeres'in olası transferi için 70 milyon euroluk bir bonservis bedelinin öngörüldüğü belirtildi.

OSİMHEN DE LİSTEDE

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, listede yer alan isimlerden biri.

Sezon başında Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Osimhen, kariyerindeki en iyi dönemlerden birini geçiriyor.

Haberde, yıldız futbolcunun Lille döneminden bu yana kariyerinde lig ve yerel kupalardaki maçları derlenirken ilk kez maç başına 1 gol ortalaması yakaladığı ifade edildi.

Osimhen, bu sezondan önce en yüksek ortalamaya 0.91 ile 2022/23 sezonunda ulaşmıştı.

"OSIMHEN BÜTÜN BİR PAKET"

Osimhen için yapılan değerlendirmede, "Erling Haaland dışında geleneksel stilde Osimhen'den daha komple bir santrfor hayal etmek zor. Uzun, güçlü ve patlayıcı. Osimhen başka bir deyişle bütün bir paket." denildi.

Yıldız golcüyle ilgili ayrıca, "Chelsea geçen yaz onu transfer etmeyi düşünmüştü ve De Laurentiis geri adım atmaya hazır olsaydı büyük ihtimalle bunu yapacaktı. Ancak bu muhtemelen sadece başlangıç. Osimhen, Avrupa'daki herhangi bir takımda oynayabilecek türden bir oyuncu. Sorun, De Laurentiis ile anlaşma yapabilecek takımın hangisi olacağı." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O LİSTE

15 kişilik listenin tamamı şöyle: