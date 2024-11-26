Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

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Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.

İşte temsilcimizin maçlarını yönetecek hakemler:

AZ Alkmaar - Galatasaray: Horatiu Fesnic (Romanya)

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv: Simone Sozza (İtalya)

Slavia Prag - Fenerbahçe: Sascha Stegemann (Almanya)

HAKEMLERİN TÜRK TAKIMLARI KARNESİ

Horatiu Fesnic ve Simone Sozza daha önce Türk takımlarının maçlarını yönetmedi.

Fenerbahçe maçında düdük çalacak Sascha Stegemann ise daha önce sarı lacivertli takımın Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup ettiği maçı yönetti.

Stegemann ayrıca, Trabzonspor'un 2022'de Kızılyıldız ile oynadığı ve 2-2 kaldığı Avrupa Ligi maçında da düdük çalmıştı.