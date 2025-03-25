Oğuz Aydın'ın son dönemdeki performansı sonrası Avrupa'nın radarında

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Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Oğuz Aydın, A Milli Takım formasıyla çıktığı ilk 2 resmi maçta 3 asist yaparak dikkat çekti.

Sezon başında 6 milyon euroya Alanya'dan transfer edilen 24 yaşındaki kanat oyuncusuna Mourinho ilk etapta fırsat vermemişti.

Ancak Zenit'le oynanan hazırlık maçında gösterdiği performansla formayı kapan yetenekli oyuncu, sol kanat başladığı Kayseri maçında 2 gol 1 asist yaparak kalitesini ispatladı.

PERFORMANSIYLA PARMAK ISIRTIYOR...

Ardından sağ bek ve sol bekte de kullanılan başarılı futbolcu, adeta Ferdi Kadıoğlu etkisi yaptı.

Genç yıldızımız, 19 resmi maçta 5 gol, 6 asiste ulaştı.

Macaristan'a karşı oynadığı 2 maçta 3 asist yapan Oğuz'u Avrupa'dan ekiplerinin gözlemcileri yakından takip ediyor.

AJAX VE NAPOLİ PEŞİNDE

İtalyan basınından Calcionapoli, Napoli'nin Oğuz'u istediği ancak Fenerbahçe'nin ret yanıtı verdiğini yazdı.

Voetbal ise Ajax'ın, fiyat istediğini bildirdi.

Piyasası 8 milyon euroya çıkan milli oyuncu için beklenen rakam ise minimum 20 milyon euro.