Avrupa'nın en az gol yiyen takımı Ümraniyespor

1. Lig'de oldukça başarılı bir performans gösteren Ümraniyespor, 8 maçta 1 gol yiyerek tarihi bir başarıya imza atıyor. Kaleci Burak Öğür ise 22 kurtarışla ligin en iyileri arasında yer aldı.

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren 1. Lig takımı Ümraniyespor, bu sezon başarısıyla adından söz ettiriyor.

Şu anda ligde liderlik koltuğunda yer alan Ümraniyespor, 8 maçta 15 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.

8. haftada oynanan Samsunspor maçının son dakikalarında yediği penaltı golü dışında kalesini gole kapatan İstanbul temsilcisi, bu anlamda Avrupa'da da zirvede.

AVRUPA'NIN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Avrupa'nın en iyi 5 ligi baz alınarak yapılan değerlendirmede, 1 gol yiyen Ümraniyespor bu alanda lider konumda.

Napoli, Nice ve Chelsea gibi 3 gol yiyen takımları geride bırakan 1. lig temsilcisi, yoluna da dolu dizgin devam ediyor.

Ümraniyespor, cumartesi günü Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

BURAK 22 KURTARIŞ YAPTI

Ümraniyespor kalecisi Burak Öğür de performansıyla alkış alıyor. Kalesine gelen 22 şutu engelleyen tecrübeli kaleci, ligde de en çok kurtarış yapan file bekçileri arasında yer alıyor.