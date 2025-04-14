Avrupa'nın en istikrarlısı: Dusan Tadic'ten tarihi performans

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Sivasspor’u 3-1 mağlup etti.

Ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran sarı-lacivertli ekip, puanını 71’e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın ön plana çıkan ismi Dusan Tadic oldu...

BİR KEZ DAHA ÇİFT HANELERE ULAŞTI

2 kez fileleri sarsan deneyimli futbolcu, bu sezon Süper Lig’de 11 gole ulaşırken, 10 kez de asist yaptı.

Tadic ulaşılması güç bir rekora da imza attı.

36 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın 10 büyük liginde son 7 sezonun tamamında 10 ve üzeri gol atan ve asist yapan ilk isim oldu.

AVRUPA'DA SON 7 SEZONDA 10 VE ÜZERİ GOL VE ASİST ÜRETEN TEK İSİM

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde 103 maça çıktı.

Bu süreçte 29 kez fileleri sarsan Dusan Tadic, 29 da gol pası verdi.

İşte Tadic'in son 7 sezondaki istatistikleri...

2018-19- 28 Gol 13 Asist

2019-20- 11 Gol 14 Asist

2020-21- 14 Gol 17 Asist

2021-22- 13 Gol 19 Asist

2022-23- 11 Gol 18 Asist

2023-24- 10 Gol 14 Asist

2024-25- 11 Gol 10 Asist