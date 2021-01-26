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Avrupa'nın en zengin kulüpleri
- Haber Merkezi
- 26.01.2021 - 11:43
- Güncelleme : 26.01.2021 - 12:14
Avrupa futbol endüstrisinin nabzını tutan Deloitte Football Money League (DFML) Futbol Para Ligi açıklandı.
BARCELONA ZİRVEDE
Buna göre 2019-2020 sezonunda Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün gelirleri yüzde 12 düştü. 20 kulüp toplam 8.3 milyar euro gelir elde etti. Avrupa'nın en zengin kulübü, 715 milyon euroluk gelirle Barcelona oldu.
LİSTEDE TÜRKİYE'DEN TAKIM YOK
Daha önce Galatasaray'ın 5 kez, Fenerbahçe'nin 2 kez ve Beşiktaş'ın 1 kez yer aldığı listede, Türkiye'den hiçbir takımın olmaması dikkat çekti.
LİSTEDEKİ TAKIMLAR ŞU ŞEKİLDE:
1- Barcelona: 715 milyon euro
2- Real Madrid: 71.9 milyon euro
3- Bayern Münih: 634.1 milyon euro
4- Manchester United: 580.4 milyon euro
5- Liverpool: 558.6 milyon euro
6- Manchester City: 549.2 milyon euro
7- PSG: 540.6 milyon euro
8-: Chelsea: 469.7 milyon euro
9- Tottenham: 445.7 milyon euro
10- Juventus: 397.9 milyon euro
11- Arsenal: 388 milyon euro
12- Borussia Dortmund: 365.7 milyon euro
13- Atletico Madrid: 331.8 milyon euro
14- Inter: 291.5 milyon euro
15- Zenit: 236.5 milyon euro
16- Schalke 04: 222.8 milyon euro
17: Everton: 212 milyon euro
18: Lyon: 180.7 milyon euro
19: Napoli: 176.3 milyon euro
20: Eintracht Frankfurt: 174 milyon euro