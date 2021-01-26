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    Avrupa'nın en zengin kulüpleri

    Her yıl Avrupa'nın en zengin kulüpleri listesini açıklayan DFML'nin bu yılki listesinde Barcelona zirvede yer alırken, Süper Lig'den hiçbir takım listede kendine yer bulamadı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 12:14
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    Avrupa'nın en zengin kulüpleri

    Avrupa futbol endüstrisinin nabzını tutan Deloitte Football Money League (DFML) Futbol Para Ligi açıklandı.

    BARCELONA ZİRVEDE

    Buna göre 2019-2020 sezonunda Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün gelirleri yüzde 12 düştü. 20 kulüp toplam 8.3 milyar euro gelir elde etti. Avrupa'nın en zengin kulübü, 715 milyon euroluk gelirle Barcelona oldu.

    Avrupa nın en zengin kulüpleri #1

    LİSTEDE TÜRKİYE'DEN TAKIM YOK

    Daha önce Galatasaray'ın 5 kez, Fenerbahçe'nin 2 kez ve Beşiktaş'ın 1 kez yer aldığı listede, Türkiye'den hiçbir takımın olmaması dikkat çekti.

    LİSTEDEKİ TAKIMLAR ŞU ŞEKİLDE:

    1- Barcelona: 715 milyon euro

    2- Real Madrid: 71.9 milyon euro

    3- Bayern Münih: 634.1 milyon euro

    4- Manchester United: 580.4 milyon euro

    5- Liverpool: 558.6 milyon euro

    6- Manchester City: 549.2 milyon euro

    7- PSG: 540.6 milyon euro

    8-: Chelsea: 469.7 milyon euro

    9- Tottenham: 445.7 milyon euro

    10- Juventus: 397.9 milyon euro

    11- Arsenal: 388 milyon euro

    12- Borussia Dortmund: 365.7 milyon euro

    13- Atletico Madrid: 331.8 milyon euro

    14- Inter: 291.5 milyon euro

    15- Zenit: 236.5 milyon euro

    16- Schalke 04: 222.8 milyon euro

    17: Everton: 212 milyon euro

    18: Lyon: 180.7 milyon euro

    19: Napoli: 176.3 milyon euro

    20: Eintracht Frankfurt: 174 milyon euro

    Avrupa nın en zengin kulüpleri #2

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