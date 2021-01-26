Avrupa'nın en zengin kulüpleri

Buna göre 2019-2020 sezonunda Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün gelirleri yüzde 12 düştü. 20 kulüp toplam 8.3 milyar euro gelir elde etti. Avrupa'nın en zengin kulübü, 715 milyon euroluk gelirle Barcelona oldu.

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