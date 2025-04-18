Avrupa'yı sallayan takım: Bodo Glimt başarısıyla dikkatleri üzerine çekti

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde evinde ağırlayıp 3-1 mağlup ettiği İtalyan ekibi Lazio'nun konuğu olan Norveç ekibi Bodo Glimt, İtalyan ekibini eleyerek tarihi bir zafere imza attı.

İtalyan temsilcisi, 20. dakikada Taty Castellano ve 90+3'te Tijanni Noslin ile bulduğu gollerle 90 dakikayı 2-0 önde tamamladı ve maçı uzatmaya götürdü.

BODO'DAN TARİHİ BAŞARI

100. dakikada Boulaye Dia ile skoru 3-0 getiren Lazio, 109'da Andreas Helmersen'in golüne engel olamadı.

Böylelikle ilk maçta Lazio'yu 3-1 mağlup eden Norveç ekibi, rövanş karşılaşmasında rakibine 2-0 mağlup oldu.

Seri penaltı atışları sonucunda rakibini mağlup etmeyi başaran Norveç ekibi, tarihi bir başarıya ulaştı.

İLK KEZ AVRUPA'DA YARI FİNALE ÇIKTILAR

Norveç ekibi, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa'da yarı finale çıktı.

Bodo ayrıca, Avrupa Ligi'nde yarı final aşamasına ulaşan ilk ve tek Norveç ekibi olarak tarihe geçti.

Bodo Glimt, yarı finalde Tottenham ile mücadele edecek.

MÜTEVAZI KADROSUYLA ÖRNEK OLUYOR

Öte yandan Bodo Glimt'in bu başarısı sonrası Norveç ekibi mercek altına alındı.

Mütevazı kadrosuyla tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde yarı final gören Bodo Glimt, başarı elde etmek için her yıl milyonlarca euro harcayan kulüplerimiz için oldukça iyi bir örnek.

Başarının sadece yüksek bonservisli oyuncular alarak gelmeyeceğinin en büyük göstergesi olan Bodo Glimt'in kadro değeri yalnızca 43 milyon euro.

AVRUPA'DA SON 3 YILDA 2 ÇEYREK FİNAL GÖRDÜLER

Liginde son 5 yılda 4 şampiyonluğu bulunan Bodo Glimt'le ilgili bir diğer dikkat çeken istatistik ise Avrupa'da son 3 yılda 2 çeyrek final görmüş olmaları.

Son 5 yılda ise Avrupa'da iç sahada 38 maçta 31 galibiyet alan bir Bodo Glimt var.