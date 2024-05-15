Avustralya'da yılın futbolcusu Tolgay Arslan! Avustralya Ligi'nde Melborune City'de forma giyen Tolgay Arslan, sezonun ödüllerine ambargo koydu. Orta saha oyuncusu üç ödülün sahibi oldu.

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2014-2015 sezonunun devre arasında Alman ekibi Hamburg'dan Beşiktaş'a transfer olan ve Türkiye kariyerine başlayan Tolgay Arslan, 4 yıllık siyah-beyazlı takımda mücadele ederken daha sonra Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Sarı-lacivertli ekipten 2020 yılında ayrılan Tolgay, Serie A temsilcisi Udinese ile sözleşme imzaladı.

İtalya'da 3 sezon top koşturan orta saha oyuncusu, 1 Temmuz 2023'te Melborune City'e gitti.

30 maçta 21 gole etki etti

Sezon başından bu yana Avustralya'da forma giyen Tolgay Arslan, kariyerinin en verimli dönemini burada geçiriyor.

Melbourne City forması ile ligde çıktığı 30 maçta 14 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki isim, sezonun ödüllerine adeta ambargo koydu.

3 ödül kazandı

Tolgay, başarılı performansıyla Altın Ayakkabı ödülüne layık görülürken, Scott Jamieson Madalyası Yılın Futbolcusu ve Oyuncular Oylamasında Yılın Oyuncusu ödüllerinin de sahibi oldu.