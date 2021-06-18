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    Awaziem'in menajeri: Beşiktaş futbolcumu istiyor

    Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan 24 yaşındaki Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem'in menajerinden açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 19:52
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    Awaziem'in menajeri: Beşiktaş futbolcumu istiyor

    Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Chidozie Awaziem için transfer açıklaması geldi.

    24 yaşındaki oyuncunun menajeri Graham Heydorn, siyah-beyazlı takımın oyuncusuyla ilgilendiğini onayladı.

    Nijerya basınına konuşan Heydorn, "Beşiktaş ilgilenen takımlardan ancak isteyen başka takımlar da var" ifadelerini kullandı.

    Awaziem in menajeri: Beşiktaş futbolcumu istiyor #1

    ATLETİK VE SÜRATLİ

    2018-19 sezonunda Rizespor forması da giyen Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Boavista'da oynamıştı. 29 maça çıkan 1,89'luk stoper için Boavista, Porto'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

    Teknik Direktör Sergen Yalçın geçen sezon da Awaziem'i istemiş ancak anlaşma olmayınca Atletico Madrid'den Montero kiralanmıştı.

    Hoca'nın, hem uzun boyu sayesinde hava toplarındaki hakimiyeti hem de atletik ve süratli olmasından dolayı Nijeryalı stoper öne çıkıyor.

    Awaziem in menajeri: Beşiktaş futbolcumu istiyor #2

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