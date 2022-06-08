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- Ay yıldızlılar 3. sınavında! Lüksemburg - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ay yıldızlılar 3. sınavında! Lüksemburg - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 08.06.2022 - 15:22
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi.
Litvanya'yı evinde 6-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yapan ay-yıldızlı ekip, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Akabinde tüm gözler, gruptaki üçüncü maça çevrildi. Türkiye, üçüncü maçında deplasmanda Lüksemburg ile kozlarını paylaşacak.
Bu noktada ay-yıldızlıları desteklemek isteyen futbolseverler, Lüksemburg - Türkiye maçının tarihini araştırmaya başladı.
Peki Lüksemburg - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye UEFA Uluslar Ligi fikstürü...
Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lüksemburg - Türkiye milli maçı, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Stade de Luxembourg'da oynanacak olan mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde gruptaki son maçında ise 14 Haziran 2022 Salı günü Litvanya ile karşılaşacak.