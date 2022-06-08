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Ay yıldızlılar 3. sınavında! Lüksemburg - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ay yıldızlılar 3. sınavında! Lüksemburg - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar C Ligi'nde 2'de 2 yapan A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Peki Lüksemburg - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?