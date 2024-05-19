Ayağı alçıda Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izlemeye geldi

DHA
Sabah talihsizlik yaşayan sarı-kırmızılı kadın taraftar, Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden mahrum kalmamak için alçılı ayağı ile stada geldi.
Londra’dan geldiklerini belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, şunları dedi:
Londra’dan geliyoruz. Bu sabah ayağımı kırdım ama Galatasaray sevgisi varken gerisi teferruat.
"İnşallah şampiyon olacağız"
Sarı-kırmızılı kadın taraftarın babası ise, şu şekilde konuştu:
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Kızımla ilk maçımız. Çok mutluyuz. İnşallah şampiyon olacağız. Bu sabah ayağı burkuldu, kırık varmış. Alçıya aldırdık geldik. Londra’dan maç için geldik, yarın da dönüyoruz.
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