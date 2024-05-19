Ayağı alçıda Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izlemeye geldi
DHA

Sabah talihsizlik yaşayan sarı-kırmızılı kadın taraftar, Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden mahrum kalmamak için alçılı ayağı ile stada geldi.

Londra’dan geldiklerini belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, şunları dedi:

Londra’dan geliyoruz. Bu sabah ayağımı kırdım ama Galatasaray sevgisi varken gerisi teferruat.

"İnşallah şampiyon olacağız"

Sarı-kırmızılı kadın taraftarın babası ise, şu şekilde konuştu:

Kızımla ilk maçımız. Çok mutluyuz. İnşallah şampiyon olacağız. Bu sabah ayağı burkuldu, kırık varmış. Alçıya aldırdık geldik. Londra’dan maç için geldik, yarın da dönüyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)