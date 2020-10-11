Ayak bileğinde ağrı olan Belhanda idmana katılmadı

Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın son antrenmanında ayak bileğinde sıkıntı yaşayan Younes Belhanda yer almadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi.

BELHANDA İDMANDA YER ALMADI

Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi'nin antrenmanda takımla çalıştığı belirtilirken, Taylan Antalyalı ile Oghenekaro Etebo'nun ise tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştıkları aktarıldı.

Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda'nın idmanda yer almadığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

"İKİ FUTBOLCUNUN YEDİĞİ HALTLARI ANLATACAĞIM"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz önceki gün yaptığı açıklamada isim vermeden 2 futbolcuyu eleştirmişti. Cengiz, "Ekim hariç tüm maaşları ödedik! İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an! Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi." diyerek futbolcuların maaşlarının zorunlu indirim yapılarak ödendiğini ifade etmiş ardından da kulüp resmi Twitter'ından yapılan bir açıklamayla bu sözler doğrulanmıştı.